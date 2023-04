Kraków. Szkoła Sióstr Prezentek będzie musiała ustąpić miejsca nowemu liceum przy ul. Blachnickiego?

Zapytany o wynajem piętra szkole sióstr magistracki Wydział Edukacji podkreśla, że prawo do dysponowania pomieszczeniami i powierzchnią szkolną w tym zakresie należy do dyrektora szkoły.

Jak się okazuje, sytuacja jednak nie jest taka prosta. Rzeczywiście, w przyszłym roku szkolnym pojawienie się przy Blachnickiego pierwszych licealistów nie spowoduje konieczności wyprowadzki katolickiej szkoły. Ale w kolejnych latach może już nie być dla niej miejsca.

- Nie wiem, jaką decyzję w przyszłości podejmie nowy dyrektor - bo jest ogłoszony konkurs na dyrektora nowego zespołu szkół, na który złoży się Szkoła Podstawowa nr 10 i tworzone liceum. Przedłużenie umowy z siostrami to będzie decyzja jego i miasta. Na początek liceum wystartuje z trzema klasami pierwszymi i w tym pierwszym roku w naszym budynku wszyscy się pomieszczą. Ale jeżeli potem co roku byłby nabór do trzech oddziałów liceum, to będzie ono potrzebowało tego piętra wynajmowanego siostrom - mówi nam Ewa Jaśkowiec, obecna dyrektor SP nr 10 przy ul. Blachnickiego.