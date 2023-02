Kraków. Szkoła przy Grochowej zamienia się w stertę gruzu. Będzie nowa i supernowoczesna

Wyburzany jest obiekt Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15. Już w zeszły roku wybrano wykonawcę inwestycji, ale problemem było to, że toczył się spór o jedną z czterech działek na których placówka ma powstać. Sprawa została jednak pomyślnie dla miasta załatwiona.

Umowę na realizację inwestycji podpisano we wrześniu 2022 roku.

Zakres prac przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie nowego budynku ZSP nr 15 przy ulicy Grochowej. W obiekcie o łącznej powierzchni użytkowej ok. 7,6 tys. m2 znajdą się min.: 24 sale lekcyjne (w tym cztery pracownie), sala gimnastyczna wraz z trybunami, ścianką wspinaczkową i siłownią, a także świetlica, biblioteka, klub uczniowski, harcówka, gabinet lekarski, gabinet stomatologa, kuchnia, jadalnia. Przewidziano również utwardzenie terenu wokół budynku (budowa chodników, dróg wewnętrznych i parkingów z 17 miejscami postojowymi, wraz z elementami małej architektury tj.: ławeczkami, lampami, stojakami rowerowymi czy koszami na śmieci). Na dachu budynku znajdzie się także instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 30 kWh. Szkoła pomieści ok. 670 uczniów i ok. 80 nauczycieli oraz personelu szkolnego i będzie to jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w mieście.