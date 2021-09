Kraków. Sukces Lekarzy! 21-latek odzyskał uciętą rękę

FLESZ - Jedna ładowarka do tabletów i smartfonów?

Do napaści na młodego mężczyznę doszło w poniedziałek 20 września około godziny 22 przy ulicy Lipy w Leżajsku w województwie podkarpackim. W pewnym momencie do 21-letniego rowerzysty podjechał mężczyzna na motocyklu i obciął mu lewą dłoń, z wykorzystaniem prawdopodobnie maczety. Ranny został przetransportowany do szpitala Rydygiera w Krakowie. Policji udało się zatrzymać podejrzanego sprawcę, którym prawdopodobnie jest 41-latek Marek T.

Niestety, nie są jeszcze znane powody napadu.

Konferencja prasowa odbyła się z udziałem Anny Chrapusty - Kierownika Małopolskiego Centrum Oparzeniowo - Plastycznego Szpitala Rydygiera, Artura Asztabskiego - Prezesa Szpitala Rydygiera, Pawła Palacza - anestezjologa uczestniczącego w operacji oraz samego pacjenta.