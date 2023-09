Kraków. Strategiczne skrzyżowania Kobierzyńskiej – czy i jakie zmiany czekają mieszkańców w najbliższym czasie?

– Ul. 8 Pułku Ułanów po prostu musi powstać, ponieważ nie ma dla niej innej alternatywy – uważa Piotr Rusocki. Jednocześnie jednak obawia się, że skoro proces inwestycyjny trwał w jej przypadku kilkanaście lat, to do jej realizacji i ukończenia pozostała jeszcze bardzo daleka droga. – Dlatego nie ma co czekać bezczynnie, patrząc na to, co dziś dzieje się na ul. Kobierzyńskiej i na ulicach jej podporządkowanych. Uważam, że tam, gdzie to możliwe, i gdzie poczynione zostały już pierwsze kroki do przebudowy skrzyżowań, prace inwestycyjne powinny być realizowane już teraz – konkluduje radny dzielnicy VIII Dębniki.