Kraków. Sprzeciwiają się zmianie nazwy ulicy Biskupiej. To reakcja na propozycję nadania nazwy Obrońców Ukrainy

- Dzielnica I Stare Miasto zwołuje sesję nadzwyczajną, gdyż sprzeciwiają się nadaniu nazwy "Plac Wolnej Ukrainy" małemu placykowi, który obecnie nie ma nazwy i w żaden sposób nie wpłynie na nazwę Placu Biskupiego. Znajduje się on obok konsulatu Rosji. Sprzeciwiają się też inicjatywie zmiany ulicy Biskupiej na Ulicę Obrońców Ukrainy z 2022 roku. Oczywiście nie jest to napisane wprost w uzasadnieniu uchwały, bo przecież chodzi o coś zupełnie innego, prawda? Słowo "Ukraina" nie pada ani razu w uchwale. I to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim. Każdy ma prawo do własnych poglądów, mądrych lub głupich, słusznych lub nie. Ale trzeba mieć odwagę ich bronić. Jak tego nie potrafisz, to nie powinieneś być radnym. Na Ukrainie giną ludzie. Walczą za swój kraj, wolność, za swoje rodziny i dzieci. Za to, by żyły w wolnym kraju a nie pod butem Putina. Widać jednak, że moja chata z kraja a koszula musi być bliższa ciału. Radni I Dzielnicy, to wstyd i hańba, co robicie - komentuje miejski radny Łukasz Wantuch z prezydenckiego klubu "Przyjazny Kraków" w Radzie Miasta Krakowa.