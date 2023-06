Kraków spali więcej śmieci i wyprodukuje więcej ciepła. Będzie taniej w mieście?

Spalarnia odpadów w Krakowie z nową instalacją

– Odpady to paliwo, które skutecznie wykorzystujemy, posiadając najnowocześniejsze technologie. Robimy wszystko, by Kraków był miastem całkowicie niezależnym energetycznie, a mieszkańcy płacili jak najmniej za energię dostarczaną do ich gospodarstw domowych. Instalacja odzysku ciepła ze spalin to ważna inwestycja, która zwiększa efektywność produkcyjną zakładu – zaznacza prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Instalacja odzysku ciepła ze spalin została oficjalnie oddana do użytku 19 czerwca. To zaawansowane rozwiązanie pozwala wykorzystać ciepło, które do tej pory trafiało wraz z parą wodną i spalinami do atmosfery. Instalacja zapewnia skuteczne odzyskiwanie ciepła w sposób zarówno efektywny, jak i ekologiczny. Dzięki wtórnemu wykorzystaniu spalin pojawiła się możliwość odzyskania ciepła odpadowego, które dotychczas było uwalniane do atmosfery. Konwencjonalna elektrownia węglowa, by wyprodukować tyle energii, ile my odzyskujemy ze spalin, wyemitowałaby do atmosfery około 26 tys. ton CO2 rocznie.