Kraków. Skarga na uchwałę o parku kulturowym Nowa Huta została oddalona

Zgodnie z zapisami uchwały o parku kulturowym właściciele, zarządcy oraz użytkownicy obiektów i elementów zagospodarowania przestrzeni położonych na terenie parku byli zobowiązani do dostosowania się do tych nowych przepisów w terminie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie uchwały (czyli od listopada 2020 r.). Przepisy odnosiły się m.in. do szyldów, które powinny zostać dostosowane do nowych wytycznych.

- Znana sieć sklepów podważała konieczność dostosowania się do nowych przepisów w zakresie dopuszczalnej liczby szyldów i skierowała sprawę do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie dwukrotnie zajmował się tą sprawą. Finalnie w marcu tego roku oddalił skargę po ponownym rozpatrzeniu. Wyrok nie jest prawomocny - przekazują urzędnicy krakowskiego magistratu.

Park kulturowy to forma ochrony zabytków tworzona przez radę gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.