Kraków. Seria nowych remontów ulic w mieście

Dzielnica II – Grzegórzki

W poniedziałek, 7 marca ruszy remont al. Daszyńskiego – fragment od ul. Metalowców do ul. Masarskiej. W pierwszej kolejności drogowcy zajmą się remontem chodników (wybrane odcinki) i krawężników, w dalszym etapie wymianą nawierzchni. Roboty asfaltowe będą realizowane przy połówkowym zamknięciu – ruch pojazdów utrzymany, brak możliwości parkowania. Ulica będzie remontowana w ramach programu nakładkowego. Prace potrwają do końca kwietnia, a ich koszt to ok. 3,4 mln zł.