Kraków. Schody niezgody na osiedlu Szkolnym straszą swoim wyglądem. Nie ma ich kto naprawić

Halina Sobecka, przedstawicielka Zarządu Wspólnoty bloku 36 mówi, że schodami, które należą do bloków mieszkalnych 33 i 36 poruszają się nie tylko mieszkańcy wspomnianych budynków, ale dużo więcej osób przemieszczających się czy to w stronę podwórka, czy też Zalewu Nowohuckiego: - To tak naprawdę przejście dla całego osiedla - tłumaczy kobieta. - Te schody są naprawdę bardzo zniszczone. Materiał, z którego zostały wykonane to lastryko, który po prostu rozkruszył się po tym, jak co roku pada na nie śnieg, a później na nich zalega - mówi Sobecka.

Przedstawicielka Zarządu Wspólnoty bloku 36 tłumaczy, że wielokrotnie zgłaszała to do Rady Dzielnicy XVIII, jednak zawsze otrzymywała odpowiedź, że schody to sprawa bloków: - My jako Zarząd zgadzamy się, by dołożyć się do tej inwestycji i to naprawić, ponieważ są tu ludzie starsi, niektórzy schorowani, czy też jeżdżący na wózkach. Tutaj brakuje zjazdu dla wspomnianych wózków. Nie możemy tutaj nic zrobić, ponieważ każda rzecz będzie traktowana jak "samowolka", za którą jeszcze dostaniemy kary finansowe. Tu potrzeba projektu, zgody konserwatora, zezwolenia, zatrudnienia fachowców... To problem złożony i drogi. Wspólnoty nie mają takich pieniędzy, ponieważ w tych budynkach ciągle trzeba coś naprawiać, a to wszystko kosztuje - mówi Halina Sobecka.