Kraków. Ruszyła wycinka drzew wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej. Na początek teren w okolicy pętli tramwajowej

Prawie 500 drzew

Według przeprowadzonej wcześniej inwentaryzacji do wycinki zakwalifikowano 464 drzewa. Ostateczna liczba drzew do wycinki może jednak się zmniejszyć. Likwidacja drzewostanu jest konieczna z powodu poszerzenia ulicy. Po przebudowie Kocmyrzowska ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.

Bez większych utrudnień do 1 listopada

Na razie trwają prace przygotowawcze, co nie przekłada się na utrudnienia dla kierowców. Tak będzie do 1 listopada. Później zaczną się bardziej zaawansowane prace, które będą się wiązały z przebudową całej infrastruktury, od podziemnej, przez jezdnię, torowisko, chodniki i drogi dla rowerów. Prace mają potrwać 17 miesięcy, ale w ten okres nie są wliczane miesiące zimowe, więc w praktyce mowa o prawie dwóch latach.

Przebudowa Kocmyrzowskiej

Trzy etapy

Na przebudowę czekają łącznie trzy odcinki i że po zakończeniu prowadzonych obecnie prac będą jeszcze prowadzone kolejne etapy. Pierwszy etap to odcinek od węzła Grębałów na drodze ekspresowej S7 do ul. Bukszpanowej. Drugi etap to fragment od Bukszpanowej do granic miasta, a trzeci od węzła Grębałów do ul. Bulwarowej.