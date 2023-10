Kraków. Rusza rozbudowa fragmentu ul. Pychowickiej. Utrudnienia trochę potrwają

13 października ul. Pychowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego na ok. 400-metrowym odcinku – od skrzyżowania z ulicami Norymberską i Wyłom. Dojazd do posesji w miarę możliwości będzie zachowany, podobnie ciągi piesze i rowerowe (ich lokalizacja będzie się zmieniać wraz z postępem robót). Objazd do ul. Pychowickiej – od strony skrzyżowania z ul. Kobierzyńską. Z kolei dojazd do ul. Norymberskiej – wyłącznie przez skrzyżowanie Grota-Roweckiego/Łagiewnicka/Norymberska. Prace rozpoczną się od ronda na skrzyżowaniu Norymberskiej, Pychowickiej i Wyłom. Przejezdność w ciągu ul. Norymberskiej w obie strony będzie zachowana.