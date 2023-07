Kraków. Rozpoczęła się wycinka drzew pod budowę linii tramwaju do Mistrzejowic

Wycinka drzew w Krakowie, ale na razie ograniczona

Tramwaj do Mistrzejowic

Linia łącząca skrzyżowanie ulic Meissnera i Lema z pętlą w Mistrzejowicach powstanie w ramach IV etapu rozbudowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Dzięki temu ok. 4,5-kilometrowemu połączeniu czas dojazdu do centrum miasta skróci się o ok. 12 minut. Tramwaje na tej trasie będą mogły kursować już w 2025 roku, z częstotliwością nawet 90 sekund.

Wartość projektu to 1,92 mld zł (w tym ok. 616 mln zł netto stanowią nakłady inwestycyjne).

Budowa tramwaju do Mistrzejowic to pierwszy tego typu projekt transportowy w Polsce realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowa zawarta z partnerem prywatnym na okres 24 lat zakłada, że będzie on odpowiedzialny nie tylko za projekt i realizację inwestycji, ale także jej późniejsze utrzymanie. Zgodę na współfinansowanie inwestycji wyraził Europejski Bank Inwestycyjny.