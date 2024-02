Kraków. Rozkręcają się remonty w mieście. Prace na rondzie Mogilskim, Obozowej, Półłanki i innych ulicach

Konserwacja dylatacji na rondzie Mogilskim

Koszt konserwacji to ok. 84 tys. zł.

Roboty rozpoczną się w czwartek, 22 lutego ok. godz. 6.00 i potrwają do piątku, 23 lutego do godz. 18.00.

Jeden kierunek ruchu na fragmencie Półłanki

Od soboty, 2 marca br. wykonawca inwestycji planuje rozpoczęcie robót sieciowych w jezdni, co będzie wiązać się z kolejnymi zmianami w organizacji ruchu. Wprowadzony zostanie wówczas ruch jednokierunkowy, na odcinku od ul. Rącznej do skrzyżowania z ulicami Christo Botewa i Tadeusza Śliwiaka. Objazd do ul. Półłanki ulicami: Wrobela i Rączną lub drogą ekspresową S7 i T. Ptaszyckiego. Taka organizacja ruchu utrzymana zostanie do końca prac w ramach zadania (maj 2024 r.).