Kraków. Rozkopali torowisko tramwajowe w Bronowicach. Ile to jeszcze potrwa? Piotr Rąpalski

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac torowych, od 24 kwietnia do 2 maja wyłączono ruch tramwajowy na odcinku „Bronowice” – „Bronowice Małe”. Nie oznacza to jednak, że 3 maja wszystko wróci do normy. Cześć utrudnień dla pasażerów pozostanie, ale jakie - tego urzędnicy jeszcze nie precyzują.