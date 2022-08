Kraków. Rondo Matecznego rozkopane. Zobacz, co zostało już zrobione

Na tarczy ronda Matecznego wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni oraz torowisko. W przejazdach drogowych pojawią się prefabrykowane płyty torowe, które pozwolą wyeliminować problem uszkodzeń nawierzchni. Dodatkowo na węźle Wadowicka/Rzemieślnicza wymienione zostaną zwrotnice.

Zasadnicze prace na tarczy ronda Matecznego rozpoczęły się we wtorek, 16 sierpnia:

- na tydzień, od 16 do ok. 22 sierpnia* – zamknięta została część północna ronda, ruch dwukierunkowy w relacji Konopnickiej – Kamieńskiego odbywa się częścią południową, zmieniona została lokalizacja przystanku autobusowego w kierunku centrum

- potem również na tydzień (od ok. 23 do ok. 29 sierpnia)* – zamknięta zostanie południowa część ronda, ruch dwukierunkowy w relacji Konopnickiej – Kamieńskiego będzie odbywał się północną częścią, zmieniona zostanie lokalizacja przystanku autobusowego w kierunku ul. Wielickiej.

Objazdy dla relacji:

Kalwaryjska – Wadowicka: ul. Konopnickiej, nawrotka na rondzie Grunwaldzkim i ponownie ul. Konopnickiej

Wadowicka – Kalwaryjska: ul. Kamieńskiego, al. Powstańców Śląskich, ul. Limanowskiego

Konopnickiej – Kalwaryjska: ul. Kamieńskiego, al. Powstańców Śląskich, ul. Limanowskiego

Konopnickiej – Kalwaryjska: ul. Barską i Ludwinowską (dla pojazdów do 3,5 t)

Kamieńskiego – Wadowicka: ul. Tischnera

Zakopiańska – centrum: ul. Brożka, Kapelanka i Monte Cassino