Kraków. Ronda to jedne z najbardziej rozświetlonych obiektów nocą. Zobaczcie, jak prezentują się Grzegórzeckie i Mogilskie [ZDJĘCIA Z DRONA] Marcin Banasik

Rondo Mogilskie i Grzegórzeckie to jedne z kluczowych obiektów infrastrukturalnych Krakowa. Codziennie przejeżdżają przez nie dziesiątki tysięcy pojazdów. Również kiedy zapada zmrok, węzły komunikacyjne są pełne życia. Rozświetlone ronda to spektakularny widok, zwłaszcza z góry. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć z drona.