Kraków. Roger Waters odpowiada Gazecie Krakowskiej. Śpiewa też o radnym Łukaszu Wantuchu Ewa Wacławowicz

HEY! ŁUKASZ WANTUCH, "LEAVE THEM KIDS ALONE!" - tak zaczyna się niedzielny wpis muzyka Rogera Watersa na jego facebookowej stronie. Artysta odnosi się w nim do artykułu Gazety Krakowskiej sprzed kilku dni. Pytaliśmy w nim, czy koncert artysty zostanie odwołany w związku z jego otwarcie prorosyjską postawą. Za odwołaniem koncertu artysty był radny Łukasz Wantuch, któremu muzyk nie omieszkał o tym przypomnieć.