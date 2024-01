Kraków. Robi się ciepło, remontów przybywa, a z nimi zmian w ruchu i więcej korków. Będą m.in. naprawiać Wrocławską

Jedną z dużych inwestycji w Krakowie jest budowa trasy tramwajowej do Mistrzejowic. Utrudnia ona ruch w rejonie ronda Polsadu, Młyńskiej. Budowa tunelu tramwajowego wiąże się z koniecznością dostosowania terenu do nowych potrzeb transportowych. W przypadku tramwaju do Mistrzejowic jednym z większych wyzwań jest przebudowa Sudołu Dominikańskiego. Obejmuje ona modyfikację kształtu i biegu rzeki, a także dostosowanie jej do nowego zagospodarowania.

Kościuszki, Zwierzyniecka, Żmujdzka, Kocmyrzowska, Młyńska - rozkopane. Ale to już było. Jednakże z cieplejszymi dniami remonty pojawiają się w Krakowie w nowych miejscach. Rozpoczęło się łatanie dziur po zimie w całym mieście, ale na koniec stycznia i początek lutego zaplanowano również większe inwestycje. Np. remont Wrocławskiej, Nowohuckiej, czy kolejne etapy prac przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic.

Przebudowa fragmentu ul. Wrocławskiej na start

Wymiana nawierzchni jezdni, przebudowa chodników, krawężników oraz peronów autobusowych – to plan modernizacji fragmentu ulicy Wrocławskiej, na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Kmiecej. Pierwsze prace ruszą na przełomie stycznia i lutego. Roboty będą realizowane etapowo. W pierwszej kolejności prace będą prowadzone po stronie północnej ul. Wrocławskiej (chodnik, krawężnik peronu autobusowego, kratka ściekowa): jezdnia będzie zwężona, a chodnik zamknięty, piesi skierowani zostaną do przejścia na drugą stronę ulicy

wprowadzony zostanie jednostronny zakaz zatrzymywania (dotyczy również miejsc wyznaczonych)

przystanek autobusowy będzie przeniesiony w tymczasową lokalizację. W zależności od warunków pogodowych – prace potrwają ok. dwóch tygodni. Później wykonawca przeniesie się na południową część ul. Wrocławskiej, gdzie realizował będzie takie same roboty, co po stronie północnej. Zmiany w organizacji ruchu utrzymane – jak w etapie pierwszym.

W kolejnym etapie planowane jest wprowadzenie większych zmian w organizacji ruchu, z uwagi na wykonywanie nowej, betonowej nawierzchni przystanków autobusowych – najpierw po stronie południowej, później po północnej. W tym czasie obowiązywać będzie: ruch wahadłowy – w dzień kierowany ręcznie, nocami oraz w weekendy – za pomocą sygnalizacji świetlnej

obustronny zakaz zatrzymywania . W ostatnim etapie ułożona zostanie nowa nawierzchnia jezdni. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec kwietnia. Roboty realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej (art. 16 ustawy o drogach publicznych).

Przed nami kolejne etapy robót na ulicy Nowohuckiej

Już 1 lutego zostanie wprowadzony kolejny etap czasowej organizacji ruchu na ulicy Nowohuckiej. Prace w rejonie ronda 308 Dywizjonu prowadzone są przez dewelopera w ramach inwestycji niedrogowej.

Inwestor przystępuje do budowy dolnych warstw jezdni. W czwartek, 1 lutego, zwężona zostanie jezdnia ul. Nowohuckiej (w kierunku ul. Stella-Sawickiego) do jednego pasa ruchu na odcinku ok. 70 m przed rondem 308 Dywizjonu. Ruch będzie odbywał się prawym pasem jezdni.

W kolejnym etapie wykonawca przeniesie prace na wschodnią część ul. Nowohuckiej. W tym czasie obowiązywać będzie jednostronne zwężenie jezdni po stronie prawej na odcinku ok. 140 m od ronda. Wówczas kierowcy będą mogli dodatkowo korzystać z nowo wybudowanego pasa ruchu po stronie lewej. W ostatnim etapie wyłączony z ruchu zostanie prawy pas ul. Nowohuckiej, na fragmencie od przystanku autobusowego do wjazdu na teren inwestycji. W zależności od warunków pogodowych – każdy z etapów potrwa kilka dni. Podczas robót obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 kilometrów na godzinę na odcinku od skrzyżowania z ul. Centralną do ronda 308 Dywizjonu. Dla pieszych zmiany organizacji ruchu będą utrzymane, tj. zamknięty będzie chodnik po stronie wschodniej ul. Nowohuckiej (za przystankiem „M1 Nowohucka”). Piesi kierowani będą na drugą stronę ulicy.

Na koniec położona zostanie wierzchnia warstwa asfaltu z zastosowaniem analogicznej organizacji ruchu, z zachowaniem jedno-, dwudniowych interwałów. Zakres robót obejmuje przebudowę ul. Nowohuckiej wraz z przebudową południowego wlotu skrzyżowania ul. Nowohuckiej i al. Pokoju, budowę zjazdu, budowę pasa włączenia i wyłączenia, przebudowę infrastruktury technicznej (sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej) oraz remont istniejącego zjazdu. Przewidywany termin zakończenia prac – maj 2024 r.

Przez kilka dni ul. Nałkowskiego bez przejazdu

Do środy, 31 stycznia, zamknięty będzie przejazd ulicą Wacława Nałkowskiego. Trwają tam pace przy budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. Dojazd do ul. Józefa Chełmońskiego jest możliwy ulicą Wincentego Wodzinowskiego.

Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, w kolejnych dniach – 1 i 2 lutego – jezdnia ul. Nałkowskiego będzie zwężona, a piesi będą mogli korzystać z chodnika tylko po jednej stronie.

Zwężenie na ulicy Wielopole

Trwają prace na wysokości budynku przy ul. Wielopole 9. Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zajęty jest chodnik, a piesi poruszają się wyznaczonym korytarzem na jezdni.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do 4 lutego.

Prace przy ul. Worcella, utrudnienia dla pieszych

Trwają prace budowlane w rejonie budynków przy ul. Stanisława Worcella 6 i 8. Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, w tym miejscu zamknięto chodnik, a dla pieszych wyznaczono przejście na zatoce parkingowej. Prace potrwają do końca kwietnia.

Budowa kanalizacji na ulicy Podstawie

Na ulicy Podstawie, w rejonie budynków nr 21–29, trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Droga została zamknięta, ale zapewniono dojazd do posesji. Inwestycja Wodociągów Miasta Krakowa potrwa do połowy kwietnia.

Prace torowe na ul. Starowiślnej

W związku z pracami torowymi, w dniach 29–31 stycznia, od ok. godz. 21.00 do końca kursów, zostanie wyłączony ruch tramwajowy na ul. Starowiślnej, na odcinku od ul. Dietla do placu Bohaterów Getta.

W tym czasie będą wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie: linie 3 i 24 będą kursować po trasach czasowo zmienionych: „Krowodrza Górka P+R” / „Bronowice Małe” – … – ul. Westerplatte, ul. Starowiślna, ul. Dietla, ul. Krakowska, ul. Legionów Piłsudskiego, ul. Limanowskiego, ul. Wielicka – … – „Nowy Bieżanów P+R” / „Kurdwanów P+R”

linia 17 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Dworzec Towarowy” – … – ul. Grzegórzecka, ul. Dietla, ul. Krakowska, ul. Legionów Piłsudskiego, ul. Kalwaryjska – … – „Czerwone Maki P+R”.

Zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa za tramwaj, kursująca po następującej trasie: „Starowiślna” – ul. Starowiślna, ul. Na Zjeździe, ul. Limanowskiego – „Podgórze SKA”. Zastępcza linia autobusowa będzie kursować w godz. ok. 21.00–23.20 co ok. 20–30 minut.

Tramwaj do Mistrzejowic: zmiany w korycie Sudołu Dominikańskiego

Budowa tunelu tramwajowego wiąże się z koniecznością dostosowania terenu do nowych potrzeb transportowych. W przypadku tramwaju do Mistrzejowic jednym z większych wyzwań jest przebudowa Sudołu Dominikańskiego. Obejmuje ona modyfikację kształtu i biegu rzeki, a także dostosowanie jej do nowego zagospodarowania.

Projekt zakłada wyburzenie istniejącego fragmentu cieku Sudołu Dominikańskiego na odcinku od skrzyżowania ul. Młyńskiej z ul. Macieja Miechowity do połączenia z kanałem biegnącym od ronda Młyńskiego do rzeki Prądnik. W śladzie starego segmentu wybudowany zostanie tunel tramwajowy, a woda zostanie poprowadzona pod zachodnią jezdnią ul. Młyńskiej, równolegle do likwidowanej trasy. Długość przebudowywanego kanału wyniesie 388,65 m, a wraz z komorami ok. 400 m. Kolejnym istotnym aspektem jest odpowiedni dobór materiałów budowlanych oraz technologii realizacji, które zapewnią trwałość i szczelność oraz umożliwią wykonanie przedsięwzięcia w warunkach miejskich zgodnie z założeniami harmonogramu. Nowy kanał składa się ze 191 żelbetowych prefabrykatów o wymiarach wewnętrznych 3,00 x 2,25 x 2 m. Ciężar każdego z nich osiąga wartość 10,8 tony. Każdy z elementów osadzany jest w specjalnie przygotowanym wykopie, zabezpieczonym wcześniej obudową ze szczelnych ścianek Larsena w świetle nowego kanału, a następnie precyzyjnie montowany do pozostałych segmentów.

W połowie stycznia rozpoczęło się osadzanie pierwszych prefabrykatów. Wykonano już 24 metry nowego kanału.

