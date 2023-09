Kraków. "Przyjazne osiedle". Szykuje się modernizacja osiedli z wielkiej płyty. PiS zapowiada nowy program

Wielka płyta przejdzie modernizację? To nowy pomysł PiS

W wielkiej płycie mieszka nawet 12 mln Polaków. - Dyskusja o nietrwałej wielkiej płycie to nieporozumienie - mówił w 2019 r. na naszych łamach Michał Wiśniewski, architekt i krakowski aktywista. Dodał, że pogłoski wyszły od stowarzyszeń deweloperskich, które chciały w ten sposób zachęcić ludzi do kupowania nowych mieszkań. Tymczasem, jak twierdzą eksperci, bloki z wielkiej płyty są lepszej jakości niż nowe, w których instalacje są z plastiku, co w razie pożaru stwarza zagrożenie.