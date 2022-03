Kraków. Przenoszą miejsce zbiórek darów dla uchodźców z powodu meczu Wisły

- Dotarły do mnie bardzo niepokojące informacje - wolontariusze pomagający w organizacji miejskiej zbiórki darów zostali poinformowani, że muszą posprzątać cały stadion, ponieważ w weekend ma się tam odbyć mecz. Zbiórka, co potwierdziły już władze miasta, ma się przenieść do hali 100-lecia Cracovii, z której wczoraj do poszpitalnych budynków na Wesołej zostali przeniesieni uchodźcy, a zarządca informował, że hala wraca do normalnego sportowego funkcjonowania. W sytuacji tak gigantycznego chaosu, który panuje w koordynacji pomocy w Krakowie, nie wyobrażam sobie przenoszenia wszystkich zebranych darów do innego miejsca, tylko dlatego że ma się tam odbyć mecz - komentuje radny Łukasz Gibała z klubu "Kraków dla Mieszkańców".