Kraków przekaże miastu Lwów pięć autobusów MPK. Nie pojadą puste

- Przed wyjazdem wszystkie zostały poddane szczegółowemu przeglądowi, obejmującemu najważniejsze elementy wyposażenia. Poza autobusami, MPK w Krakowie przekaże miastu Lwów także pakiet części eksploatacyjnych. Zważywszy na warunki wojenne umożliwi to jak najdłuższe utrzymanie ich pełnej sprawności - informują urzędnicy.

Autobusy do Lwowa nie pojadą puste. We wtorek, 22 marca, do środka każdego z nich zostały zapakowane dary zebrane od mieszkańców Krakowa, w tym żywność, chemia, koce, śpiwory, środki higieniczne i opatrunkowe, produkty dla dzieci oraz ubrania, a więc rzeczy bardzo potrzebne w Ukrainie.

- Decyzja prezydenta Krakowa o przekazaniu autobusów to efekt apelu skierowanego przez mera Lwowa do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Okazuje się, że autobusy są w tym mieście bardzo potrzebne, zarówno do obsługi sieci komunikacyjnej, z której korzystają mieszkańcy Lwowa, jak i do transportu uchodźców. To dlatego natychmiast po rozmowie z merem Lwowa prezydent Krakowa podjął decyzję o jak najszybszym wysłaniu autobusów do tego miasta - dodają urzędnicy.