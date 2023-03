Kraków. Przedziwny wypadek w Com Com Zone. Auto przebiło szklaną ścianę i prawie wpadło do basenu GROM

"Z przyczyn od nas niezależnych pływalnia jest nieczynna do odwołania! Poinformujemy Państwa jak tylko korzystanie z basenu będzie możliwe" - poinformowało w środę wieczorem na FB Com Com Zone Nowa Huta. Powód kłopotów był zgoła zaskakujący. W szklaną ścianę obiektu wjechał peugeot, przebił ją i prawie wjechał do wody.