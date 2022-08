Kraków. Przebudowa skrętu w ul. Kostaneckiego ułatwi dojazd do placówek medycznych w Prokocimiu. Od 5 września zmiany w ruchu

Pierwszym etapem prac będzie przebudowa sieci i poszerzenie prawoskrętu, wskutek czego przystanek autobusowy zostanie przeniesiony bliżej centrum. Co istotne, część pasa do skrętu w w prawo w ul. Kostaneckiego zostanie wyłączona. Część skrzyżowania położona bliżej skrzyżowania będzie jednak dostępna do użytku. Skręt w prawo będzie umożliwiony. Planowane jest ograniczenie prędkości do 40 km/h na wysokości robót.

Koszt inwestycji to 3,1 mln zł, a jej wykonanie leży po stronie firmy Energopol Sp. z o.o. Docelowo, ul. Wielicka o około 1,5 m przed wlotem w ul. Kostaneckiego tak, by zapewnić tam przepisową szerokość prawoskrętu o szerokości 3,25 m. Powstanie także podwójny przystanek autobusowy o długości 40. Wylotówka na Wieliczkę zostanie pokryta nową nakładką asfaltową.

Przestrzeń dla pieszych i jednośladów też ulegnie renowacji. Chodnik będzie miał od 2,5 do 3 m szerokości, zaś ścieżka rowerowa 2,5m. Planowany jest także zieleniec na odcinku poza przystankami autobusowymi. Wymienione będą sieci podziemne: energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny.