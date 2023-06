Kraków. Protest na Rynku Głównym w sprawie aborcji. To sprzeciw wobec śmierci Doroty w Nowym Targu

Protestujący zebrali się na Rynku Głównym w Krakowie pod Wieżą Ratuszową. Część z nich przyniosła znicze by uczcić pamięć zmarłej Doroty i jej dziecka, oraz innych kobiet w ciąży, które w ostatnim czasie zmarły w szpitalach. Cześć protestujących domaga się całkowitej legalizacji aborcji, cześć uważa, że można regulować jej zasady, ale muszą być one precyzyjne, by lekarze nie mieli problemów i wątpliwości w trakcie leczenia ciężarnych pacjentek i ratowania im życia.

Przykładem ma być tu przypadek Doroty, która zmarła w szpitalu w Nowym Targu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi już prokuratura.