Kraków proponuje rozwiązania ratujące kultową Jubilatkę. Namawia mieszkańców do robienia tam zakupów

Konkurencja, wysoki czynsz...

Efekty rozmów z ZBK

W trakcie spotkania pracowników Zarządu Budynków Komunalnych z panią Barbarą rozważano różne, dopuszczalne prawnie, formy pomocy. Możliwe jest podnajęcie przez nią do 50 proc. powierzchni lokalu na rzecz innego przedsiębiorcy lub podział lokalu, co ułatwiają cztery osobne wejścia. Przy zastosowaniu obu rozwiązań ograniczona byłaby powierzchnia najmu, a równocześnie spadłyby koszty związane z utrzymaniem sklepu. Pani Barbara rozważa również przeniesienie działalności do innego gminnego lokalu o znacznie niższej powierzchni, w czym miasto będzie starało się jej pomóc. Możliwe jest też ponowne skierowanie tego lokalu do licytacji, ale przy tak dużej powierzchni, w ocenie przedsiębiorcy, nawet zejście z czynszu o 20 zł za każdy metr nie spowoduje, że działalność ta będzie rentowna.