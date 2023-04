Kraków. Prokuratura Regionalna oskarża gang hazardowy. W Małopolsce obstawiali automatami bary i stacje benzynowe

29 osób odpowie przed krakowskim sądem za 297 przestępstw związanych z organizowaniem gier hazardowych na automatach. Akt oskarżenia w tej sprawie przygotowała Prokuratura Regionalna w Krakowie.

W toku śledztwa zabezpieczono 360 automatów do gry oraz znajdujące się w nich pieniądze w łącznej kwocie 153 tys. zł. Na podstawie opinii biegłych oszacowano, iż zyski ze stanowiącego przedmiot śledztwa procederu osiągnęły kwotę 8 mln zł, a o orzeczenie przepadku jej równowartości będzie wnosił prokurator przed Sądem. Z kolei łączna wysokość wpłat środków pieniężnych do wszystkich zatrzymanych w toku postępowania automatów to 24 mln zł. Śledczy informują, że sprawa do sądu trafiła 29 marca br. po przeprowadzeniu postępowania przez prokuraturę oraz Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach, przy udziale funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Kielcach. 29 osobom zarzucono w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej popełnienie przestępstw skarbowych.

Polskie i czeskie wątki gangu od hazardu

Postępowanie wykazało, że grupa działała w latach 2015-2019, na terenie całego kraju. Jej członkowie w ramach działalności szeregu podmiotów gospodarczych z siedzibami na terenie Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej urządzali gry hazardowe na automatach o wygrane pieniężne, bez wcześniejszego uzyskania koncesji, poza kasynem gry oraz na automatach niezarejestrowanych przez właściwych naczelników urzędów celno–skarbowych, pozorując przy tym legalną działalność.

Automaty były w punktach usługowo-handlowych m. in. w wielu miejscowościach w Małopolsce m.in. w Tarnowie, Bochni, Szczucinie, Krakowie i Zatorze. Kierowniczą rolę w tej grupie pełnił Antoni E., który zorganizował sieć ściśle powiązanych ze sobą zarówno osobowo jak i gospodarczo spółek, w ramach działalności których opracowano oprogramowanie automatów do gier, wynajmowano i podnajmowano lokale, dostarczano do nich automaty, zatrudniano osoby obsługujące urządzenia oraz rozliczano przedsięwzięcie. Przedstawiciele podmiotów kontrolowanych przez wyżej wymienionego zawierali z właścicielami lokali, tj. pubów, barów i stacji paliw umowy najmu powierzchni użytkowej, z przeznaczeniem na umieszczenie „wolnostojących terminali konkursowych”.

Podmioty te zatrudniały także osoby, które zajmowały się obsługą automatów do gier, w tym ich naprawą, a także wybieraniem z nich środków pieniężnych oraz ich uzupełnianiem - podają śledczy. Nadto pracownicy spółek kontrolowanych przez Antoniego E. instruowali pracowników lokali, w których wstawiano automaty do gier, co mają zrobić, gdy wkroczy do nich kontrola celno- skarbowa. Mieli, np. odłączyć automat od zasilania prądem, odmówić wydania dokumentacji na żądanie funkcjonariuszy urzędów celno- skarbowych, a także złożyć zeznania o określonej depozycji.

Gang od hazardu i właściciele barów

Pozornie na automatach wstawianych przez członków grupy do podnajmowanych lokali, miały być prowadzone gry zręcznościowe, co potwierdzały, uzyskane przez grupę prywatne opinie biegłych, negujące ich hazardowy charakter.

Z uzyskanych w toku śledztwa opinii wynika jednak, iż wszystkie poddane badaniom automaty służyły do prowadzenia gier hazardowych, albowiem zawierały gry o charakterze losowym, urządzane były w celach komercyjnych, a umiejętności gracza nie wpływały na ich wynik. W toku postępowania obok tymczasowego aresztowania wobec sześciu osób zastosowano również wobec oskarżonych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci m. in. dozoru policji oraz poręczeń majątkowych, a także na poczet orzeczenia kar majątkowych dokonano zabezpieczenia mienia oskarżonych poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach, zajęcie udziałów w spółkach prawa handlowego oraz środków pieniężnych. Spośród 29 osób 19 osób oskarżono m. in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kolejne 9 to właściciele lokali, do których wstawiano automaty do gier oraz biegły, który na zamówienie grupy przestępczej sporządzał opinie, negujące hazardowy charakter gier.

