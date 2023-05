Kraków. Prokuratura prowadzi postępowanie ws. przebicia opon w pojazdach na Krowodrzy. Podejrzany Stanisław Ch. nie przyznał się do winy Ewa Wacławowicz

Aneta Zurek / Polska Press

Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza prowadzi postępowanie przeciwko Stanisławowi Ch. podejrzanemu o przecięcie opon w ponad 40 pojazdach stojących w dzielnicy Krowodrza, w okresie od lutego do maja br. Straty właścicieli pojazdów wynoszą od kilkuset złotych do 3 tys. Mężczyzna został już przesłuchany, jednak nie przyznaje się do winy. Decyzją sądu pozostaje w dozorze policyjnym.