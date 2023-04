Kraków. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie znęcania się nad dwuletnim Maksem. Matce i jej partnerowi nie postawiono zarzutów

W poniedziałek, 17 kwietnia, na Facebooku pojawił się wpis dotyczący znęcania się nad dzieckiem. Kobieta opisywała w nim, jak dwuletni chłopiec miał być maltretowany przez partnera jego biologicznej matki, w celu wyłudzenia odszkodowania. Partner matki miał m.in. złamać chłopcu rękę. Do wpisu załączono zdjęcie posiniaczonego dziecka z ręką w gipsie i wiadomości, jakie partnerzy mieli rzekomo ze sobą wymieniać.

Matka Maksa i jej partner bez zarzutów

W poniedziałek, matka i partner zostali zatrzymani, dziecko zostało przekazane zaś biologicznemu ojcu pod opiekę. We wtorek policja przekazała, że matka i jej partner zostali przesłuchani w charakterze świadków. Rzecznik KWP w Krakowie Sebastian Gleń, od początku zalecał ostrożność w ferowaniu wyroków, gdyż na ciele dziecka nie stwierdzono śladów maltretowania, a matka i jej partner twierdzili, że screeny rozmów to mistyfikacja. Również podawane przez nich wersje zdarzeń różniły się od tego, jak sprawa została przedstawiona w mediach.

Po przesłuchaniu, obydwoje zostali zwolnieni do domu, gdyż policja nie znalazła podstaw do postawienia zarzutów. Policjanci przekazali jednak sprawę wraz z materiałem dowodowym do prokuratury, która w czwartek, 20 kwietnia, poinformowała, że choć w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Nowa Huta prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w kierunku znęcania się nad małoletnim, ani matce ani partnerowi nie postawiono zarzutów.