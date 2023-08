Kraków. Prawie 85 procent drzew zostanie wyciętych pod rozbudowę pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie. Apel o korektę w projekcie

Jak informuje radny, z prośbą o pomoc zwrócili się do niego mieszkańcy, których zaniepokoiła skala planowanej wycinki drzew w związku z przebudową pętli tramwajowej „Wzgórza Krzesławickie”.

"Na obszarze planowanej inwestycji znajduje się 557 drzew, z czego aż 464 sztuk przewidziano do wycinki. Zaledwie 6 drzew wskazano do przesadzenia, co już wykonał Zarząd Zieleni Miejskiej" - informuje Łukasz Gibała.

Jak taką wycinkę tłumaczy ZIM? W korespondencji do której dotarliśmy, urzędnicy tłumaczą, że "po dokonaniu analizy w zakresie kolizji zieleni wysokiej z projektowaną infrastrukturą 44 drzewa zostały zakwalifikowane do przesadzenia, a 43 zostały wskazane do pozostawienia przy jednoczesnym zabezpieczeniu na czas prowadzenia robót".

Wspomniane w interpelacji radnego 6 drzew, które w kwietniu 2022 roku uległy przesadzeniu, znajdowało się na odcinku pomiędzy ul. Poległych w Krzesławicach, a ul. Jarzębiny. "Pozostałe drzewa z uwagi na ich stan i wielkość nie kwalifikują się do przesadzenia" - informuje lakonicznie ZIM.