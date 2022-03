Kraków. Powstaje projekt rozbudowy ul. Słońskiego. Będą konsultacje

- Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych. Zakres objęty projektowaniem, to przedłużenie ul. Słońskiego – od skrzyżowania z ul. Bażanki w kierunku zachodnim – do ul. Ćwikłowej wraz z dowiązaniem tego odcinka do istniejącego układu drogowego, w szczególności do ciągu komunikacyjnego ulicy Ćwikłowej" - wyliczają pracownicy Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

22 marca 2022 – zapowiedź konsultacji społecznych,

29 marca 2022 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,

29 kwietnia 2022 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:

1. Formularz konsultacyjny

W dniach 29 marca-29 kwietnia udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii.

2. Spotkanie konsultacyjne

W dniu 14 kwietnia (czwartek) odbędzie się moderowane spotkanie on-line dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem będzie zaprezentowanie projektu rozbudowy ul. Słońskiego (do ul. Ćwikłowej). Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:30-19:00 na platformie elektronicznej.