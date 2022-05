Kraków. Poważny wypadek na skrzyżowaniu ul. Wielickiej i Teligi. Jedna osoba poszkodowana, ruch wznowiono

- Około godziny 13 na skrzyżowaniu Wielickiej i Teligi, jeden z kierujących nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych. Jedna osoba została poszkodowana, przetransportowano ją w stanie niezagrażającym życiu do szpitala. Dwa pasy w kierunku Krakowa były zablokowane, ale na ten moment przejazd jest udrożniony - mówi nam Piotr Szpiech, rzecznik KMP Kraków