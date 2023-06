Kraków. Postęp prac na 29 Listopada. Kiedy skończy się przebudowa? Na razie zmiany w ruchu

Przebudowa al. 29 Listopada - zmiany w ruchu

15 czerwca od godz. 5.00 ruch kołowy na skrzyżowaniu Powstańców – 29 Listopada zostanie przeniesiony na nowy wybudowaną jezdnię po stronie wschodniej. Wprowadzona zostanie tymczasowa sygnalizacja świetlna. Na al. 29 Listopada zlikwidowane zostanie przejście dla pieszych na wysokości skrzyżowania z ul. Powstańców. Piesi będą kierowani do przejść przy ul. Siewnej i ul. Dobrego Pasterza. Taka organizacja ruchu w tym miejscu ma potrwać do końca sierpnia br.

Przebudowa 29 Listopada - opis inwestycji

To druga co do wielkości i ważności inwestycja infrastrukturalna Miasta w północnej części Krakowa. Planowane do realizacji zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej ulicy al. 29 Listopada (od ul. Opolskiej/Woronicza do granic miasta) na długości ok. 2.6 km wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia. Planowany przebieg trasy pokrywa się z istniejącą trasą al. 29 Listopada.