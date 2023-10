Kraków. Ponad pół miliona pasażerów tramwaju do Górki Narodowej

Linia Krowodrza Górka-Górka Narodowa

W kolejnym etapie rozpoczęła się budowa nowej infrastruktury – przede wszystkim związanej z linią tramwajową, a także przebudowa i budowa układu drogowego, ścieżek rowerowych i chodników. Warto przypomnieć, że od jesieni ubiegłego roku pasażerowie mogą korzystać z przebudowanego torowiska na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Fieldorfa Nila, a także z wybudowanej od nowa pętli tramwajowej „Krowodrza Górka P+R”. Co istotne, układ nowej pętli umożliwi w przyszłości rozwój sieci tramwajowej do osiedli w północno-zachodniej części Krakowa.

Od maja tego roku dostępny jest już tunel drogowy wzdłuż ul. Opolskiej. Wcześniej oddany do ruchu został zupełnie nowy, brakujący dotychczas odcinek ulicy Pachońskiego – od ul. Zielińskiego do ul. Górnickiego. W układzie docelowym działają już ulice, drogi rowerowe i chodniki w obszarze od ul. Wybickiego do ul. Banacha. Na skrzyżowaniach działa sygnalizacja świetlna. Warto zachować ostrożność, szczególnie na przecięciu z linią tramwajową .

Statystyki

Prace na linii nadal trwają

Drugi istotny element, który przed nami to nasadzenia. Prace przygotowawcze już się rozpoczęły, nasadzono część krzewów, teren przygotowywany jest pod nasadzenia drzew. Do końca tego roku obszar od ul. Wybickiego do ul. Węgrzeckiej ozdobi ok. 3,5 tys. nowych drzew i ponad 40 tys. krzewów – zdecydowana większość w granicach inwestycji. W rejonie ulicy Węgrzeckiej, a więc nieopodal pętli na Górce Narodowej, zostanie utworzony kolejny „Park Krakowian”. Warto też podkreślić, że wszędzie tam, gdzie to możliwe ze względów technologicznych, zastosowano tzw. zielone torowisko. Oznacza to, że około 60 proc. linii jest zielona. Do tego wiaty przystankowe z dachami z rozchodników. Część już została zamontowana. Docelowo wszystkie wiaty będą zielone.