Kraków. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny na ulicy Mogilskiej Bartosz Dybała

Policjanci sprawdzają, w jakich okolicznościach doszło do śmierci mężczyzny na ulicy Mogilskiej. Wszystko wskazuje na to, że został potrącony przez tramwaj, co potwierdza również krakowskie MPK. Na razie nie wiadomo jednak, co dokładnie się stało. Czy mężczyzna wtargnął pod nadjeżdżający pojazd? Wyjaśni to policyjne dochodzenie.