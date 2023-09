Kraków. Podróż przez historię motoryzacji w Galerii Krakowskiej

Spacerem przez epoki motoryzacji

To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć pojazdy takie jak: Laurin & Klement Voiturette A z 1905 roku czy Laurin & Klement G z 1908 roku, które są prawdziwymi klejnotami motoryzacji – mówi Jarosław Szymczak, Dyrektor Galerii Krakowskiej. Nie zabraknie także modelu ŠKODA Sport, który uczestniczył w słynnym wyścigu Le Mans w 1950 roku oraz nowoczesnego elektrycznego modelu Enyaq, stworzonego specjalnie na potrzeby wizyty Papieża Franciszka na Słowacji – dodaje Jarosław Szymczak.

Spotkanie z Gwiazdą Rajdów Miko Marczykiem

Fani czterech kółek, oprócz poznania historii motoryzacji, będą mogli również uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu. 30 września gościem specjalnym wystawy będzie Miko Marczyk, wybitny kierowca rajdowy reprezentujący ŠKODA Polska Motorsport. Jego dokonania robią wrażenie: to najmłodszy w historii, dwukrotny Mistrz Polski w Rajdach Samochodowych, Mistrz Europy Juniorów w Rajdach Samochodowych oraz zwycięzca Rajdu Polski i Rajdu Barbórka. Dla fanów motoryzacji to jedyna okazja, aby spotkać się z kierowcą rajdowym, wysłuchać historii wyścigów oraz dowiedzieć się więcej o związkach między nim a marką ŠKODA - dodaje Jarosław Szymczak. Ponadto, podczas spotkania będzie okazja do podziwiania unikatowych samochodów sportowych, dzięki którym Miko Marczyk zdobywał swoje tytuły. W dniach 29-30 września oraz 6-7 października, fani czterech kółek będą mogli wziąć udział w konkursie na symulatorze. Nagroda główna to przejazd z Miko Marczykiem w roli „co-drive” do zrealizowania w trakcie testów przed tegorocznym Rajdem Barbórka.