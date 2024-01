Kraków. Pochód kolędników przeszedł przez Nową Hutę

Wyruszyli o godz. 17 z Centrum Edukacji i Wsparcia (os. Górali 24) i przeszli Aleją Róż na plac Centralny, a następnie do Ośrodka Kultury Norwida (os. Górali 4), gdzie na uczestników czekała ciepła herbata oraz dalsze wspólne kolędowanie.

Pochód to zwieńczenie cyklu przybliżającego rytuały związane ze świętami w kulturze ukraińskiej. W ramach którego odbywały się wykłady, warsztaty śpiewu oraz robienia dekoracji i masek kolędniczych. Celem inicjatywy jest poznanie barwnych tradycji świątecznych oraz kultury ukraińskiej, ale także integracja. - Przede wszystkim zależy nam na spotkaniu, wspólnym przeżywaniu tego czasu i wzajemnym poznawaniu swoich świątecznych tradycji - mówi Maria Wojtacha z fundacji Internationaler Bund Polska. - Do pochodu można bylo dołączyć w każdym momencie, a do udziału zapraszaliśmy wszystkich, niezależnie od tego jak długo mieszkają w Krakowie.