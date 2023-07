Kraków. Pierwszy etap budowy Centrum Recyklingu w mieście bliski ukończenia

Na terenie poprzemysłowym Nowej Huty, w rejonie ulic Igołomskiej i Cementowej, powstanie Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych. Inwestycję dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach inwestycji, która powstanie na poprzemysłowych terenach dawnej Huty Sendzimira, jest planowana budowa czterech instalacji do przetwarzania śmieci zebranych od mieszkańców. Pierwszy z czterech obiektów to Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych. Powstaną tam instalacje do przygotowania folii do recyklingu i mycia, rozdrabniania odpadów oraz wytwarzania regranulatu. Całkowity koszt tej części inwestycji to 164 143 500 zł.

Materiały prasowe