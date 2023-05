Kraków. Piekło zamarzło! Będzie wymiana i zadaszenie (nie)ruchomych schodów przy dworcu MDA

Kraków, okolica Małopolskiego Dworca Autobusowego. Na naprawianie schodów przez ostatnie 5 lat wydano kilkaset tysięcy złotych. Schody miały być naprawiane około 20 razy, a decyzja o ich całkowitym wyłączeniu (schody jadące do góry stanęły w 2018 r., jadące w dół w 2019 r.) zapadła po tym, jak urzędnicy doszli do wniosku, że dopóki zadaszenie nie będzie zrobione, to nie ma sensu wkładać w ich naprawę kolejnych pieniędzy.

ZDMK