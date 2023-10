Kraków. Park rzeczny Dłubni w powijakach. Już wydano miliony, a potrzeba kolejnych działek

Najlepsze parki w Krakowie. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam…

Plan krakowskiego magistratu jest taki, aby nad rzeką urządzić zielony teren ze ścieżkami edukacyjnymi, przyrodniczo-historycznymi oraz przystaniami. Sama Dłubnia miałaby być otwarta dla mieszkańców do celów rekreacyjnych (np. spływów kajakowych).

Miasto nie dysponuje wystarczająco dużym terenem, żeby urządzić park z prawdziwego zdarzenia. Dlatego skupuje od prywatnych osób działki w rejonie rzeki. Dotychczas urzędnikom udało się pozyskać teren o powierzchni ponad siedmiu hektarów. Do wykupienia pozostaje jeszcze trzy razy tyle. Do tej pory transakcje kosztowały gminę 6,6 mln złotych. Nie wiadomo póki co, ile Kraków będzie musiał wydać pieniędzy na zakup kolejnych działek, jak również kiedy mieszkańcy wejdą do nowego parku.