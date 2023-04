Kraków. Park na terenie po słynnym motelu Krak. Pierwszy krok został zrobiony, na kolejne na razie nie ma pieniędzy

Docelowy park, na który została wykonana dokumentacja projektowa, obejmuje obszar około 3,17 ha.

- Teren objęty projektem przy ul. Radzikowskiego wyposażony będzie w drobne formy architektoniczne, takie jak: kosze na śmieci, ławki parkowe, stojaki rowerowe, stół piknikowy. W północnej części terenu planowane jest wykonanie skateparku z posiadanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej zestawu, uzupełnionego o dwa skatepointy - poręcz prostą oraz poręcz łamaną. Kolejnym elementem parku jest przestrzeń zielona przeznaczona dla dzieci - playscape, urozmaicona o drewniane równoważnie oraz głazy. W pobliżu wjazdu na teren od ul. Radzikowskiego zaprojektowano dwa boiska do koszykówki z nawierzchnią typu playtop oraz piłkochwytami. Kierując się w stronę południową, w projekcie przewidziano trzy huśtawki parkowe - pojedyncze typu high swing, ławkę modułową z drewna wspólnego oraz przestrzeń do wypoczynku z hamakami. W miejscu dawnego sanitariatu zaprojektowano boisko trawiaste do gry w piłkę nożną oraz siatkówkę - opisuje przyszły park przedstawicielka ZZM.