Kraków. Pan sarna zapędził się na krakowskie osiedla. Pomogli odłowić go strażnicy miejscy Piotr Rąpalski

Straż Miejska Miasta Krakowa dostała podziękowania od Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Tomaszowicach. Za co? Za pomoc w zabezpieczeniu, odłowieniu i wypuszczeniu do lasu kozła sarny, który w Lany Poniedziałek zapędził się między krakowskie osiedla. "To była dobra, szybka i zdecydowana akcja. Dobrze ze zawsze można na Was liczyć - nawet w świąteczne dni" - piszą obrońcy zwierząt.