Kraków. Oszustwo na kody QR na parkomatach. Zatrzymano sprawców

Taki komunikat publikowaliśmy 13 lipca: Nie skanuj kodów QR umieszczonych na parkomatach! Na niektórych krakowskich parkomatach pojawiły się naklejki zachęcające do płatności za parkowanie z wykorzystaniem kodów QR. Jest to oszustwo, które objęte zostało już policyjnym śledztwem. Pracownicy ZDMK usuną naklejki, po zabezpieczeniu śladów przez policję. Do tego czasu prosimy o ich pozostawienie na urządzeniach i zgłoszenie pod numerem: 12 616 71 77 lub 12 616 75 55.

Policja