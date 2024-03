Kraków. Ostrzeżenia przed zboczeńcami pod szkołami na Krowodrzy. Inny zatrzymany na Dworcu Głównym

"Poniżej przesyłam ostrzeżenie, które dostałam od rodziców SP 36 ze Szkoły Podstawowej na Mazowieckiej, bardzo proszę o interwencję w tej sprawie. Czy musi się wydarzyć tragedia, tak jak w Poznaniu zabito przedszkolaka, żeby ktoś zainteresował się tymi osobami? W pobliżu jest kilka szkół, żłobków, przedszkoli, placów zabaw" - napisała do nas matka dzieci ze szkoły podstawowej nr 36.

Mieszkańcy Krowodrzy informują, że jeden z mężczyzn zaczepia dzieci w rejonie ulic: Mazowiecka, Wrocławska, Litewska, Rzeczna, Poznańska, Wójtowska, Oboźna. "Zaczepia dziewczynki w agresywny sposób, obnaża się i każe dotykać". Wysoki, dobrze zbudowany, jasna czapka z daszkiem, dresy - to opis mężczyzny. Jest też informacja o drugim mężczyźnie - Otyły, czarne krótkie włosy, mały wąsik, który również miał obnażać się przed dziećmi w rejonie Wrocławskiej.

Mężczyzna z pociągu

Jak podaje portal KRKnews, 6 marca "65-letni mężczyzna, poszukiwany za przestępstwa seksualne wobec dzieci, został aresztowany na Dworcu Głównym w Krakowie". Jechał pociągiem z Gdyni do Krakowa, pracownicy PKP intecity powiadomili SOK o tym, że mężczyzna zaczepia dziecko. Na dworcu przejęli go policjanci. Okazało się, że ma do odbycia karę więzienia za przestępstwa seksualne wobec nieletnich.