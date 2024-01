Kraków. Od 1 lutego utrudnienia na ulicy Nowohuckiej. Pojedziemy tylko jednym pasem Marcin Banasik

Podczas robót obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 kilometrów na godzinę na odcinku od skrzyżowania z ul. Centralną do ronda 308 Dywizjonu Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Już 1 lutego zostanie wprowadzony kolejny etap czasowej organizacji ruchu na ulicy Nowohuckiej. Prace w rejonie ronda 308 Dywizjonu prowadzone są przez dewelopera w ramach inwestycji niedrogowej. Inwestor przystępuje do budowy dolnych warstw jezdni. W czwartek, 1 lutego, zwężona zostanie jezdnia ul. Nowohuckiej (w kierunku ul. Stella-Sawickiego) do jednego pasa ruchu na odcinku ok. 70 m przed rondem 308 Dywizjonu. Ruch będzie odbywał się prawym pasem jezdni.