Kraków. Nowe stoisko dla kwiaciarek daleko od Rynku Głównego, na trawniku. A kosztowało sporo...

Odnaleźliśmy prototyp nowego stanowiska dla kwiaciarek, które od zeszłego roku było testowane na Rynku Głównym w Krakowie, a kosztowało ok. 114 tys. zł (lub 140 tys. zł, kwota też wzbudza wątpliwości). Stoi daleko od serca miasta, przy ul. Kopernika, na trawniku, obok krzaków. Czyżby urzędnicy uznali, że to jednak zły pomysł, by stragany z żółtymi parasolami zastępować nowoczesnym "pudełkiem"? Stoiska wzbudziły niemałe kontrowersje wśród krakowian. Miał powstać nowy prototyp, ale na razie, po roku, cisza w sprawie. Pytamy zatem urząd miasta i czekamy na odpowiedzi.

"Zapisy tzw. uchwały krajobrazowej, które weszły w życie 1 lipca, a także obowiązujące już wcześniej przepisy parku kulturowego Stare Miasto spowodowały poszukiwania nowej formy dla stoisk z kwiatami na Rynku Głównym. Charakterystyczne, żółte parasolki okazały się nie tylko sprzeczne z wytycznymi sankcjonującymi reklamę outdoorową. Z biegiem lat to improwizowane, choć funkcjonujące od lat rozwiązanie stało się również niewystarczające do bieżących potrzeb kwiaciarek i mało wygodne przy zmiennej pogodzie" - tak stworzenie nowego stoiska dla kwiaciarek argumentowali urzędnicy miejscy w zeszłym roku. Nowy model stoiska pojawił się na Rynku Głównym w Krakowie w listopadzie 2022 roku. Urzędnicy podali wtedy, że kosztowało to 114 tys. zł, choć co do wydatków są wątpliwości.

Nowy model był od tej pory testowany, urząd miasta ogłosił, że opinie zbiera do grudnia 2022 roku. Wiosną 2023 roku okazało się, że 70 proc. uwag, które napłynęły do urzędu odnosiło się pozytywnie co do wyglądu nowych stoisk. Tak twierdzi urząd. W mediach i mediach społecznościowych wiele było jednak głosów krytyki. Uznano jednakże, że projekt wymaga poprawek... i to daleko idących.

- W nowym projekcie, po testowaniu obecnego prototypu, istotne jest zastosowanie odpowiedniego zadaszenia stoiska w formie parasoli przy stoiskach jako nawiązanie do tradycji handlowych w tym miejscu. Przyjęcie takiego rozwiązania nada także odpowiednią lekkość w odbiorze formy i gabarytów stoiska - tłumaczyła wtedy Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Czyli wracamy do tego co chcieliśmy zmienić?

Odnalezione przy Kopernika stoisko, które wcześniej stało na Rynku Głównym, tego założenia nie spełnia i może dlatego zniknęło z serca miasta, a urzędnicy projektują już nowe za grube pieniądze. Pytamy i czekamy na odpowiedzi.

Stanowisk na Rynku Główny ostatecznie ma być siedem.