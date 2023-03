Kraków. Nowe remonty, zmiany w ruchu, ograniczenia przejazdu

Informacja o zmianach w organizacji ruchu podczas Odpustu Emaus

Przebudowa al. 29 Listopada w Krakowie. Trwa i utrudnia życie mieszkańców, ale od czasu do czasu pojawia się pozytywna informacja. Kierowcy będą mogli korzystać z kolejnego odcinka nowej…

Od nocy z wtorku na środę, 21/22 marca do nocy z piątku na sobotę, 24/25 marca będą prowadzone prace remontowe w tunelu Trasy Łagiewnickiej na odcinku między przystankami „Krokusowa” i „Łagiewniki…

Nowa droga połączy ul. Śliczną i Łaszkiewicza

We wtorek, 28 marca, ruszy kolejny etap robót przy budowie nowej drogi, która połączy ul. Śliczną i Stefana Łaszkiewicza na os. Wieczysta. Tego dnia rozpoczną się prace związane z budową skrzyżowania w rejonie ul. Łaszkiewicza i Ostatniej. Zostaną wprowadzone niewielkie zmiany w organizacji ruchu drogowego.

Inwestycja potrwa do końca marca 2024 r.

Od 28 marca kierowcy w tej części miasta muszą się liczyć ze zwężeniami jezdni. Co jednak najważniejsze, ruch dwukierunkowy będzie utrzymany.

Przegląd remontów drogowych w dzielnicach

W pierwszej kolejności odnawiane będą chodniki. W trakcie prac będą obowiązywać lokalne zwężenia, ruch dwukierunkowy będzie utrzymany. Prace potrwają do końca maja, a ich koszt to ok. 1 mln zł.

Coraz bardziej kształtuje się nowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej w Krakowie. Wraz z nią zmieni się również ulica Opolska. Powstaje tunel i estakady. Z powodu prac 23 marca…

Ekipy modernizują ul. Leonida Teligi. W nadchodzącym tygodniu wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu związane z postępem prac. Fragment prowadzący w kierunku ul. Ćwiklińskiej zostanie zwężony do jednego pasa ruch, obowiązywał będzie zakaz parkowania. Z kolei na odcinku w stronę ul. Wielickiej przystanki autobusowe zostaną przeniesione w tymczasowe lokalizacje.

To zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu modernizacji dróg i chodników, dofinansowanego z rządowego programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Dzielnica XII – Bieżanów-Prokocim

Cały czas trwają prace na ul. Włóczków – bliższe szczegóły są dostępne tutaj. W przyszłym tygodniu planowana modernizacja krawężnika i ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej – na odcinku od ul. Kazimierza Morawskiego do ul. Tatarskiej. Później układana będzie nowa nawierzchnia jezdni (połówkowo) na odcinku od ul. Tatarskiej do ul. Michała Stachowicza. Koszt prac to ok. 500 tys. zł.

Trwają prace remontowe na ul. Zamoyskiego. Poza tym od czwartku, 30 marca, drogowcy planują remont jezdni, chodnika i miejsc postojowych na ul. Paproci. Odnowią tam odcinek od ul. Płaszowskiej do ul. Stróża Rybna.

Prace potrwają do końca maja, a ich koszt to ok. 600 tys. zł.

Dzielnica XV – Mistrzejowice

W poniedziałek, 27 marca, rozpoczną się prace na ul. Romana Dmowskiego. Drogowcy zmodernizują nawierzchnię jezdni na odcinku od ul. Jadźwingów do posesji nr 52. W trakcie robót będzie obowiązywać ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Prace potrwają tydzień, a ich koszt to ok. 420 tys. zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu modernizacji dróg i chodników, dofinansowanego z rządowego programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie

W nadchodzący poniedziałek, 27 marca, drogowcy pojawią się na ul. Sandora Petöfiego. Odnowiony będzie chodnik i jezdnia na odcinku od posesji nr 23 do 31a. Ekipy zajmą się najpierw chodnikiem. W trakcie robót będą obowiązywać lokalne zwężenia, ruch dwukierunkowy będzie utrzymany. Parce zakończą się pod koniec kwietnia. Koszt modernizacji to ok. 750 tys. zł.