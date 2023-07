Kraków. Niezwykłe spotkanie kobiecych światów w Muzeum Etnograficznym. Wystawa "Malarski warszawskie, malarki krakowskie. Spotkanie"

Halina Walicka była bardzo aktywną pielęgniarką, po przejściu na emeryturę to córki pomogły jej znaleźć nowy sens życia, zachęcając ją do malarstwa. Tematem jej twórczości stały się głównie wspomnienia z dzieciństwa i młodości spędzonych w Rosji i na Polesiu. Charakterystycznym motywem jej malarstwa są eteryczne, odrealnione domy.

Warszawskie ulice to z ulubiony temat Marii Korsak, którą do malowania zainspirowała wizyta w moskiewskiej Galerii Tretiakowskiej. Zachęcano ją do eksperymentów z abstrakcją, artystka pozostała jednak wierna realistycznym wyobrażeniom, chętnie malując stołeczne parki i architekturę Starego Miasta.

- Na wystawie pokazujemy obraz „Wzlot w niebo”, przedstawiający kobietę, która po wyjściu ze świątyni, unosi się ku niebu. Patrzą na nią inne, zadziwione, kobiety. Ten obraz jest dla mnie symbolem tych malarek, które wzniosły się w niebo, tworząc - mówi Beata Skoczeń-Marchewka.

- Od 1965, kiedy Aleksander Jackowski zorganizował wystawę „Od Nikifora do Głowackiej” trwała dyskusja, gdzie prezentować sztukę naiwną. Ustalono, że wszystko to, co pomiędzy sztuką ludową a profesjonalną znajdzie swoje miejsce w muzeach etnograficznych, ponieważ jest to twórczość artystów nieprofesjonalnych – stąd te prace prezentujemy właśnie w przestrzeniach Muzeum Etnograficznego – wyjaśnia Alicja Mironiuk-Nikolska z Muzeum Etnograficznego w Warszawie.