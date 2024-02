Kraków. Niesławny wiadukt na Łokietka przeszedł metamorfozę

Łokietka w Krakowie

"Szkoda że został kolizyjny przejazd kolejowo-drogowy na Łokietka, są tam spore korki przez to że przetrasowano część pociągów towarowych z dużej obwodnicy na małą. Czyli przeniesiono problem z ulicy Blokowej gdzie mieszkańcy skarżyli się na korki, w rejony ulicy Łokietka."

"Czy można coś zrobić z tym przejazdem kolejowym? i innymi rzeczami. Uważam że mieszkańcy północy tj Łokietka są uwięzieni/ wykluczeni zła organizacja dróg z każdej strony dojazd na południe to droga przez mękę dostanie się na aleje to 1 oposka 2 przejazd kolejowy 3 korki na mazowieckiej ... a dalej korki na całych alejach, dojazd do centrum tj ronda Mogilskiego to samo zwłaszcza prawoskret w al 29. listopada w kierunku centrum... To samo dojazd do Łokietka np od strony ikei- krotki lewoskręt

skrzyżowania z opolska to w każdym miejscu jakiś dramat ... a do trasy zwierzynieckiej pewnie jakieś 7 lat"