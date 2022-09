Kraków. Niepokorny teatr Nowy Proxima na finansowej krawędzi. "Im więcej sukcesów, tym trudniej"

„Kora. Boska”, „Kazik, ja tylko żartowałem”, „Mały Książę”, „Kobiety objaśniają mi świat” to spektakle, które w Teatrze Nowym Proxima można będzie zobaczyć w październiku. Wszystkie wymienione tytuły to teatralne hity nagradzane na festiwalach i przeglądach, kasowe sukcesy, ściągające do teatru na ul. Krakowskiej publiczność. A jednak dyrektor instytucji, Piotr Sieklucki, narzeka na dziurę w budżecie i brak pieniędzy na premierowe przedstawienia.

Swój teatr założył w 2006 roku wraz z grupą młodych artystów, z siedzibą najpierw a ul. Gazowej, dziś na Krakowskiej 41. Teatr Nowa Proxima jest organizacją pozarządową i, jako NGO, nie podlega finansowaniu ani ministerialnemu, ani samorządowemu. Utrzymuje się z pieniędzy pozyskanych od sponsorów, darczyńców i miasta.

Roczny budżet teatru Piotra Siekluckiego to ok. 900 tys. zł, ponad 400 tys. dostaje od miasta, 500 tys. od mecenasa, firmy Proxima - Service. Najwięcej teatr zarabia na biletach. Dzięki temu trwa. Jedna premiera w Teatrze Nowym Proxima kosztuje od 100 tys. do 150 tys. W minionym sezonie na afiszu przy Krakowskiej 41 pojawiło się pięć nowych tytułów, wśród nich, m.in. doceniona przez krytyków i publiczność „Kora. Boska” Katarzyny Chlebny i „NaXuj. Rzecz prezydencie Zelenskim”, spektakl autorstwa Ziemowita Szczerka wyreżyserowany przez Piotra Siekluckiego, z którym Teatr Nowy Proxima został zaproszony do Kijowa.