Kraków. Na Wzgórzu Kaim zakwitła łąka kwietna. Ale wcześniej historycznym wzniesieniem zawładnęli deweloperzy

I choć łąka może się podobać, to jednak trzeba zwrócić uwagę, że w minionych latach Wzgórzem zawładnęła głównie nie przyroda, tylko deweloperzy. Ani Kraków, ani Wieliczka nie zdołały na czas powstrzymać intensywnej zabudowy historycznego wzniesienia. Efekt? Tuż przy pomniku oprócz kwiatów mamy też mieszkania i domy jednorodzinne.

Łąka

Urzędnicy z Krakowa przekonują, że chcą dalej zagospodarowywać Wzgórze Kaim, m.in. sadząc na nim drzewa oraz stawiając tablice informacyjne z wiadomościami o jego historii. I choć dobrze się dzieje, że zamiast kolejnych domów powstaje zielona przestrzeń przyjazna dla spacerowiczów, to trzeba zauważyć, że mieszkańcy zarówno Krakowa jak i Wieliczki mają zastrzeżenia co do efektów prac, nadzorowanych przez krakowski Zarząd Zieleni Miejskiej.